Bez Bebek'in Pompirikya’sı Artık Bambaşka Bir Halde! Görenler Tanıyamıyor; Hem Fiziği, Hem Güzelliği… “Durduk Yere Yine Aşık Olduk!”
Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde Pompirikya isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocukluğunda adeta bir yıldız olan Elif Ceren Balıkçı’nın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Elif Ceren Balıkçı’nın yüz hatlarının hiç değişmemiş olmaması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! İşte Elif Ceren Balıkçı ile ilgili detaylar...
Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde Pompirikya isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocukluğunda adeta bir yıldız olan Elif Ceren Balıkçı’nın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Elif Ceren Balıkçı’nın yüz hatlarının hiç değişmemiş olmaması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! Peki, Bez Bebek dizisinin Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı şimdilerde ne yapıyor? Elif Ceren Balıkçı son hali nasıl? Elif Ceren Balıkçı şimdi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 16:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.