Bez Bebek'in Pompirikya’sı Artık Bambaşka Bir Halde! Görenler Tanıyamıyor; Hem Fiziği, Hem Güzelliği… “Durduk Yere Yine Aşık Olduk!”

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde Pompirikya isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocukluğunda adeta bir yıldız olan Elif Ceren Balıkçı’nın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Elif Ceren Balıkçı’nın yüz hatlarının hiç değişmemiş olmaması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! Peki, Bez Bebek dizisinin Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı şimdilerde ne yapıyor? Elif Ceren Balıkçı son hali nasıl? Elif Ceren Balıkçı şimdi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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