- 03 Ağu 2022 - 16:17

Bez Bebek'in Pompirikya’sı Artık Bambaşka Bir Halde! Görenler Tanıyamıyor; Hem Fiziği, Hem Güzelliği… “Durduk Yere Yine Aşık Olduk!”

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde Pompirikya isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocukluğunda adeta bir yıldız olan Elif Ceren Balıkçı’nın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Elif Ceren Balıkçı’nın yüz hatlarının hiç değişmemiş olmaması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! İşte Elif Ceren Balıkçı ile ilgili detaylar...

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde Pompirikya isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocukluğunda adeta bir yıldız olan Elif Ceren Balıkçı’nın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde 23 yaşında olan Elif Ceren Balıkçı’nın yüz hatlarının hiç değişmemiş olmaması ise, sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti! Peki, Bez Bebek dizisinin Pompirikya’sı Elif Ceren Balıkçı şimdilerde ne yapıyor? Elif Ceren Balıkçı son hali nasıl? Elif Ceren Balıkçı şimdi ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

03 Ağu 2022 - 16:17 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Linç Üzerine Linç Yiyor! O Halleri Sosyal Medyayı Salladı, “Yorganı Yastığı da Aldın mı Tamamdır!” Neler Oluyor? mask
Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Linç Üzerine Linç Yiyor! O Halleri Sosyal Medyayı Salladı, “Yorganı Yastığı da Aldın mı Tamamdır!” Neler Oluyor?
Alişan’dan Bomba Çağla Şikel Çıkışı! Evli İnsanlarla Adı Anılınca Sessizliğini Koruyamadı; Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Alişan’dan Bomba Çağla Şikel Çıkışı! Evli İnsanlarla Adı Anılınca Sessizliğini Koruyamadı; Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Bülent Ersoy Evlendi! 70 Yaşından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor! mask
Bülent Ersoy Evlendi! 70 Yaşından Sonra Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Dönen Paralara Akıl Yetmiyor!
Sibel Can’ın Oğlundan Bomba Paylaşım! Onu Böyle Ne Gördüğünüz, Ne Duydunuz… “Bu Sibel Can Olamaz!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Sibel Can’ın Oğlundan Bomba Paylaşım! Onu Böyle Ne Gördüğünüz, Ne Duydunuz… “Bu Sibel Can Olamaz!” Yorumlar Arka Arkaya…
Yıldız Tilbe O İsmi 83 Milyona Rezil Etti! “Ahlaksız Teklif” Sonrasında Sessizliğini Koruyamadı; Sahneden Öyle Bir Şey Dedi ki… mask
Yıldız Tilbe O İsmi 83 Milyona Rezil Etti! “Ahlaksız Teklif” Sonrasında Sessizliğini Koruyamadı; Sahneden Öyle Bir Şey Dedi ki…
Fenomen Gelin Hanife’den Beyin Yakan Cinsel İtiraf! “Kocaman Kadınsın Yakışmıyor!” Tepkiler Arka Arkaya, Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Fenomen Gelin Hanife’den Beyin Yakan Cinsel İtiraf! “Kocaman Kadınsın Yakışmıyor!” Tepkiler Arka Arkaya, Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Mahkum Dizisinin Sasha’sından Pembe Bikinili Pozlar! Kamerayı Göğüslerine Kadar Sokunca Olanlar Oldu; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… “Yaktın Bizi Be!” mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sından Pembe Bikinili Pozlar! Kamerayı Göğüslerine Kadar Sokunca Olanlar Oldu; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… “Yaktın Bizi Be!”
Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu! mask
Masterchef Yarışmasında Akıl Almaz Hata! Somer Şef Duyunca Resti Çekti; Yarışmacıyı Haşladı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyircilerin Resmen Nutku Tutuldu!
Pınar Deniz Yine Paraya Para Demiyor! Ne 30 Bin Lira, Ne 40 Bin Lira… “Parayı Bağışlasan Fakir Kalmaz!” Elleri Titremeden Ödemesini Yapmış… mask
Pınar Deniz Yine Paraya Para Demiyor! Ne 30 Bin Lira, Ne 40 Bin Lira… “Parayı Bağışlasan Fakir Kalmaz!” Elleri Titremeden Ödemesini Yapmış…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Oğlundan Kahreden Haber Geldi! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Meğer…
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağında Dev İndirim!! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 36,90 TL, 37,25 TL, 135 TL’ye Düştü…! Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT 33,90 TL
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada… mask
Süper Lig Hakemlerin Kazançları Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Garanti Maaş + Maç Başı Ücretleri Belli Oldu! Tek Bir Haftada…
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...” mask
Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Yatak Odası Paylaşımı... “Sünnet Derisinden Estetik Yaramış...” Eleştirilerin Hedefindeydi Şimdiyse Tüm Övgüleri Topladı! “Çıtırlara Taş Çıkarıyorsun...”
Camdaki Kız Nalan ve Muzo Birlikte... Burcu Biricik’ten Beklenen Bikinili Poz Geldi! Kısacık Eteğiyle Sahilde... mask
Camdaki Kız Nalan ve Muzo Birlikte... Burcu Biricik’ten Beklenen Bikinili Poz Geldi! Kısacık Eteğiyle Sahilde...
Bez Bebek'in Pompirikya’sı Artık Bambaşka Bir Halde! Görenler Tanıyamıyor; Hem Fiziği, Hem Güzelliği… “Durduk Yere Yine Aşık Olduk!” mask
Bez Bebek'in Pompirikya’sı Artık Bambaşka Bir Halde! Görenler Tanıyamıyor; Hem Fiziği, Hem Güzelliği… “Durduk Yere Yine Aşık Olduk!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL