- 03 Ağu 2022 - 16:17

Camdaki Kız Nalan ve Muzo Birlikte... Burcu Biricik’ten Beklenen Bikinili Poz Geldi! Kısacık Eteğiyle Sahilde...

Kanal D’nin sevilen ve yayınlandığı günden beri reytingleri alt üst eden dizisi Camdaki Kız’da Nalan karakteriyle sevenlerinin gönlüne taht kuran Burcu Biricik sezon finalini fırsat bilip tatile çıktı. Sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden sevenlerinin beğenisine sunduğu fotoğrafta, rol arkadaşıyla buluştuğunu paylaşınca olanlar oldu. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Biricik’i sizin için mercek altına aldık…

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla yediden yetmişe herkesin sevdiği ünlü oyuncu Burcu Biricik rol aldığı Camdaki Kız dizisinin sezon finaline girmesiyle birlikte, kendini denize attı. Eşiyle beraber çıktığı tatilde tüm senenin yorgunluğunu dalgalara bırakarak adeta pamuk gibi olan güzel oyuncudan paylaşımlar da art arda geldi. Güneş sarısı saçları ve güzel fiziğiyle kumsalları alt üst eden ünlü oyuncudan beklenen bikinili paylaşımda geldi. O pozları sizin için daha yakından inceledik. Gelin, detaylara bir göz atalım...

03 Ağu 2022 - 16:17 - Gündem

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