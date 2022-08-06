- 06 Ağu 2022 - 00:19

Apple iPhone 14 Pro Max’ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı! Apple iPhone 14 Pro Max Telefon Fiyatı Ne Kadar? İşte Devrim Yaratacak O Özellikler...

Bir süredir teknoloji tutkunlarının merak ile beklediği Apple iPhone 14 için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına ilk kez çıkacak olan iPhone 14’ün daha önce ortaya çıkan reader görüntüleri pek çok konuda ipucu vermişti. İşte İphone 14 ile ilgili son detaylar...

Bir süredir teknoloji tutkunlarının merak ile beklediği Apple iPhone 14 için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına ilk kez çıkacak olan iPhone 14’ün daha önce ortaya çıkan reader görüntüleri pek çok konuda ipucu vermişti. Bu kez iPhone 14’ün çıkış tarihi ve fiyatı sızdı! Peki, Apple iPhone 14 Pro Max ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Apple iPhone 14 Pro Max telefon fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…

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06 Ağu 2022 - 00:19 - Teknoloji

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