Ankara’da Halk Ekmek Fiyatına Tamı Tamına %50 Zam Geldi! Halk Ekmek Fiyatı Ne Kadar Oldu? Zam Ne Zaman Geçerli Olacak? Güncel Ekmek Fiyatları 2022!

Ülkemizde son zamanlarda açıklanan zamların ardı arkası kesilmezken tüketiciler akaryakıttan gıdaya, elektronikten giyime birçok alanda zamlar ile karşılaşmaya başlamış ve alım gücü iyiden iyiye düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayının başında memur, asgari ücretli ve emekli maaşlarına getirilen zamlar ile yüreklere ve cüzdanlara su serpilse de açıklanan maaş zamlarının arkasından ürün zamları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Temmuz ayında fırın ekmeği fiyatı da zamlanmış ve 4 TL olmuştu. Artan maliyet masraflarına halk ekmeği de dayanamadı ve %50 zamlandı. İşte zamlı fiyatı ile güncel Ankara Halk Ekmeği fiyatı.

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