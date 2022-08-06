- 06 Ağu 2022 - 14:14 G: 06 Ağu 2022 - 14:20

Masterchef Çağatay Akgül Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Çağatay Akgül Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!

MasterChef Türkiye 2022 yarışması, kadronun dördüncü ismini açıkladı. Yarışmaya dahil olan Çağatay Akgül’ün kim olduğunu görenler ise, hayrete düştü! İşte Çağatal Akgül ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Aldığı reytingler ile bu sezon da ekranlara sıkı sıkıya yapışan MasterChef Türkiye yarışması, yeni sezon yarışını biraz daha heyecanlandırdı. Şimdilerde ana kadroda yarışacak olan ilk 16’yı belirlemeye odaklanmış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, kadronun dördüncü ismini açıkladı. Yarışmaya dahil olan Çağatay Akgül’ün kim olduğunu görenler ise, hayrete düştü! Peki, MasterChef Çağatay Akgül kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Çağatay Akgül ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Çağatay Akgül İnstagram hesabı…

06 Ağu 2022 - 14:14 - Magazin

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