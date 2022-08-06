Üç Kız Kardeş’in Türkan’ından Şok Açıklama! Dizi Hakkında İlk İfşa Geldi; Sezon Başlamadan Her Şey Ortaya Döküldü! Neler Oluyor?

Tatilden İstanbul’a dönen Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, objektiflere alışveriş yaparken takıldı. Yeni sezon öncesinde oldukça heyecanlı olduğu gözlerinden belli olan Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonuna ilişkin bazı ipuçları verdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezonu ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, yeni sezon ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…