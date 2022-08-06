Üç Kız Kardeş’in Türkan’ından Şok Açıklama! Dizi Hakkında İlk İfşa Geldi; Sezon Başlamadan Her Şey Ortaya Döküldü! Neler Oluyor?
Tatilden İstanbul’a dönen Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, objektiflere alışveriş yaparken takıldı. Yeni sezon öncesinde oldukça heyecanlı olduğu gözlerinden belli olan Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonuna ilişkin bazı ipuçları verdi! İşte detaylar...
Tatilden İstanbul’a dönen Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, objektiflere alışveriş yaparken takıldı. Yeni sezon öncesinde oldukça heyecanlı olduğu gözlerinden belli olan Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonuna ilişkin bazı ipuçları verdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezonu ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, yeni sezon ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 14:45 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.