Spotify Aboneliklerine Zam Geldi! Öğrenci, Aile Abonelikleri Ne Kadar Oldu? Duo, Bireysel Abonelikler Aylık Kaç TL? İşte Güncel Spotify Abonelik 2022 Ücretleri!
Dünya üzerinde 7’den 70’e milyonlarca insanın aktif olarak kullandığı müzik ve podcast uygulaması Spotify Türkiye’deki kullanıcılarının kullanım ücretlerine zam getirdi. Peki, Öğrenci, Aile Abonelikleri Ne Kadar Oldu? Duo, Bireysel Abonelikler Aylık Kaç TL? İşte Güncel Spotify Abonelik Çeşitleri ve Ücretleri.
Ülkemizde ve Dünyada kullanılan en popüler müzik uygulaması olan Spotify, kullanıcılarına sunduğu özellikler ile öne çıkıyor. Sanatçıların şarkılarının ilk olarak yayınlandığı platformda satın alınan abonelik ile birlikte internetsiz iken de müzik keyfi sürdürülebilmekte. Bununla birlikte hem duo, hem aile hem de öğrenci tarifeleri bulunan Spotify, tüm müşterilerine geniş çaplı satın alma imkânları sunmakta. Bununla birlikte Podcast dinlemek ve Podcast çalışmalarını yayınlamak için de tercih edilen en önemli uygulamalar arasında bulunmakta. Ancak Spotfy son çeyrekte zarar etmesinin ardından ülkemizde kullanım ücretlerine zam getirdiğini açıkladı. İşte 2022 güncel zamlı Spotify abonelik ücretleri.
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06 Ağu 2022 - 21:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.