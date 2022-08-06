Spotify Aboneliklerine Zam Geldi! Öğrenci, Aile Abonelikleri Ne Kadar Oldu? Duo, Bireysel Abonelikler Aylık Kaç TL? İşte Güncel Spotify Abonelik 2022 Ücretleri!

Ülkemizde ve Dünyada kullanılan en popüler müzik uygulaması olan Spotify, kullanıcılarına sunduğu özellikler ile öne çıkıyor. Sanatçıların şarkılarının ilk olarak yayınlandığı platformda satın alınan abonelik ile birlikte internetsiz iken de müzik keyfi sürdürülebilmekte. Bununla birlikte hem duo, hem aile hem de öğrenci tarifeleri bulunan Spotify, tüm müşterilerine geniş çaplı satın alma imkânları sunmakta. Bununla birlikte Podcast dinlemek ve Podcast çalışmalarını yayınlamak için de tercih edilen en önemli uygulamalar arasında bulunmakta. Ancak Spotfy son çeyrekte zarar etmesinin ardından ülkemizde kullanım ücretlerine zam getirdiğini açıkladı. İşte 2022 güncel zamlı Spotify abonelik ücretleri.

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