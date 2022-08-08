A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur değerlerinin artışları nedeni ile elektronikten akaryakıta, giyimden gıdaya kadar pek çok üründe hiç de alışık olunmayan etiket fiyatları görülmeye başlandı. Artan fiyatlar ise vatandaşların canını hayli sıkarken yine vatandaşlar hem kaliteli hem de ucuz fiyatlı ürünleri nereden satın alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların ise bu konudaki ilk tercihi A101. Yaptığı birçok indirimli kampanya ile müşterilerini sevindiren A101, indirim furyasına bir yenisini daha ekledi ve bakliyattan salçaya pek çok üründe indirime gitti. İşte A101’de indirim dolu o ürünler.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…