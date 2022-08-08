- 08 Ağu 2022 - 22:51

A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...

Alışveriş denilince ilk akla gelen, vatandaşların sevgilisi haline gelmiş A101 yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Domates salçaları, makarnalar ve birçok bakliyat ürününde indirime giden A101 yine yok satacak. İşte indirimlerle dolu A101 indirimleri.

Son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur değerlerinin artışları nedeni ile elektronikten akaryakıta, giyimden gıdaya kadar pek çok üründe hiç de alışık olunmayan etiket fiyatları görülmeye başlandı. Artan fiyatlar ise vatandaşların canını hayli sıkarken yine vatandaşlar hem kaliteli hem de ucuz fiyatlı ürünleri nereden satın alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Vatandaşların ise bu konudaki ilk tercihi A101. Yaptığı birçok indirimli kampanya ile müşterilerini sevindiren A101, indirim furyasına bir yenisini daha ekledi ve bakliyattan salçaya pek çok üründe indirime gitti. İşte A101’de indirim dolu o ürünler.

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08 Ağu 2022 - 22:51 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor! mask
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü mask
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları... mask
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları...
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor! mask
A101’den Bomba Perşembe İndirimi! Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin, Bebek Bezleri, Tuvalet Kâğıtlarında Dev İndirimler! 47,90 TL 44,50 TL, 129,90 TL! Görenler Koşa Koşa A101’e Gidiyor!
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! mask
ŞOK Market’ten Çiftte İndirim! Cep Telefonları, Kablosuz Kulaklıklar, Elektrikli El Aletleri’nde İnanılmaz İndirimler! Reyonlarda Ne Alırsan 9,90 TL! 6 Ağustos Aktüelinde Yok Yok!
Carrefoursa’dan Büyük İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Kaşar Peyniri, Tuvalet Kağıtlarında İnanılmaz İndirimler! Hepsi 27,90 TL, 49,95 TL, 59,95 TL mask
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Tarım Kredi Market'te Yumurta Fiyatlarını Gören Koli Koli Alıyor! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz 30'lu Yumurta, 15'li Yumurta, 10'lu Yumurta Burada Satılıyor! mask
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# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
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BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Bim RedMi Cep Telefonlarına Kampanya! 3,150 TL, 4,199 TL! Saklama Kapları 23,50 TL, 24,50 TL, 29,50 TL! İşte Bim 12 Ağustos 2022 Aktüel Fiyatları... mask
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