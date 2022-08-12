Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ağu 2022 - 17:23

Eda Ece Siyahlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Instagram Bu Fotoğrafların Ardından Çökebilir! “Kadın Bunu Bize Yapmaya Hakkın Yok!” Yorumlar Arka Arkaya…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medyayı salladı geçti! Zarafetini kanıtlayan Eda Ece’ye bir takipçisi ise “Ülkede senin kadar güzel bir ikinci isim yok” yorumları yapıldı. 6,5 milyon takipçisine özel olarak paylaşımda bulunan Eda Ece, güzelliğiyle yine hayran bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…