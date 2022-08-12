Eda Ece Siyahlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Instagram Bu Fotoğrafların Ardından Çökebilir! “Kadın Bunu Bize Yapmaya Hakkın Yok!” Yorumlar Arka Arkaya…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medyayı salladı geçti! Zarafetini kanıtlayan Eda Ece’ye bir takipçisi ise “Ülkede senin kadar güzel bir ikinci isim yok” yorumları yapıldı. 6,5 milyon takipçisine özel olarak paylaşımda bulunan Eda Ece, güzelliğiyle yine hayran bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz aylarda ekranlara kısa bir ara vermişti. Yeni sezona birkaç hafta geç başlayacak olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu siyahlar içerisindeki paylaşımıyla resmen zarafetini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.