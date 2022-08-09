A101 Yeniden Büyük Çılgınlık Yaptı! Resmen Rafları Dağıttı… Milyonlar Yapılan İndirim Karşısında Donakaldı! Böyle Bir Ucuzluk, Türkiye Tarihinde İlk Kez Görülüyor!

Her hafta iki ayrı aktüel ürün kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkan A101 marketleri, bu haftanın aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. Aktüel ürün kataloğunda milyarlık bir ürünü satışa çıkaran A101 marketleri herkesi şaşırttı. Bu hafta tekne satacağını duyuran A101 marketleri, rakiplerini de egale etti! Peki, A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? A101 tekne mi satıyor, ne kadar? A101 marketleri 11 Ağustos 2022 aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte A101 11 Ağustos 2022 aktüel ürün kataloğu…

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