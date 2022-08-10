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10 Ağu 2022 - 22:05

Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor?

Survivor yarışmasının en beğenilen isimlerinde biri olan Evrim Keklik, minicik şortuyla kalça dekoltesini göstererek dengeleri alt üst etti! Hayranlarından “Survivor’dan sonra açıldın saçıldın” yorumlarını alan Evrim Keklik, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Görenlerin cayır cayır yanmasına neden olan Evrim Keklik, kasığına kadar açılan mini şortuyla hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…