Survivor Evrim’in Mini Şortlu Kalça Şovu Olay Oldu! “Survivor’dan Sonra Açıldın Saçıldın!” Kasığına Kadar Açtı; Görenler Cayır Cayır Yandı! Neler Oluyor?
Survivor yarışmasının en beğenilen isimlerinde biri olan Evrim Keklik, minicik şortuyla kalça dekoltesini göstererek dengeleri alt üst etti! Hayranlarından “Survivor’dan sonra açıldın saçıldın” yorumlarını alan Evrim Keklik, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Görenlerin cayır cayır yanmasına neden olan Evrim Keklik, kasığına kadar açılan mini şortuyla hayranlarının yüreklerini hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görüntülenmişti. Survivor yarışmasından sonra bir kez daha katılan Evrim Keklik, sezonun altını üstüne getirmişti. Analitik zekası ve düşünce yapısıyla milyonların kalbini kazanan Keklik, yarışmadan hemen sonra soluğu tatilde almıştı. Tatilinden paylaşımlar yapan Evrim Keklik, kalça dekolteli paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.