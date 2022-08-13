Tarım Kredi Market 40 Üründe Dev İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Fiyatları Düştü! Tam Tamına 40 Üründe Etiketin Yarısına Çekildi!
Uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile hayata geçirildiğinden bu yana vatandaşın cebini rahatlatan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan indirim talimatı gitmişti. Özellikle kırmızı et ürünleri ile ilgili bir müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin oranını da açıklamıştı. İşte detaylar...
Uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesi ile hayata geçirildiğinden bu yana vatandaşın cebini rahatlatan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan indirim talimatı gitmişti. Özellikle kırmızı et ürünleri ile ilgili bir müjde de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin oranını da açıklamıştı. Beklenen indirim gerçekleşti! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, süt, yumurta, makarna ve bakliyat ürünleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
Et ve Kıyma Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler
1.Baget Tavuk
2. Tavuk But Izgara
3.Poşet But Piliç
4.Gövde Tavuk
5. Köytav Poşetli Tavuk
6.KöyTav Ördek
7.Dana Sote
8.Dana Nuar
9. Kıyma Et
10. Kıymalık Et
11.Dana Döş
12.Dana Kuşbaşılık Et
13.Tabak Kanat
14.Tavuk Derili Pirzola
15.Erpiliç Uçsuz Kanat
16.Tavuk Sarma
17.Tavuk Fileto
18.Erpiliç Donuk Baget
19.Tavuk But Kalçalı
20.Tavuk Kanat
21.Kavurma
22. Sucuk
ANADOLU AYÇİÇEK YAĞI – MISIR YAĞI – ZEYTİN YAĞI
1.Anadolu Ayçiçek Yağı 1LT
2. Anadolu Ayçiçek Yağı 2LT
3. TMO Ayçiçek Yağı 5 LT
4. TK Ayçiçek Yağı 1LT
5. TK Ayçiçek Yağı 2 LT
6. TK Mısısr Yağı 5 LT
7. TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 5 LT
8. TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 LT
Tarım Kredi Market Yumurta Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler
1.Türem Yumurta M Boy 30'lu
2.Türem Yumurta L Boy 15'li
3.Artorganik Yumurta 15'li
4.Karacaköy Yumurta 15'li
5.Baytemur Yumurta 15'li
6.Karacaköy Yumurta 30'lu
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler
1. TK Osmancık Pirinç
2. TK Anadolu Baldo Pirinç
3. TK Anadolu Pilavlık Bulgur
4. TK Anadolu Pilavlık Bulgur
5. TK Anadolu Kırmızı Mercimek
6. TK Anadolu Kırmızı Mercimek
7. TK Anadolu Barbunya
8. TK Koçbaşı Nohut
9. TK Nohut
10. TK Kuru Fasulye
11. Un
12. TK Salça
Temizlik Ürünlerinde İndirime Girecek Ürünler
1.Tuvalet Kağıdı
2. Havlu Kağıdı
3.Çamaşır Suyu
4. Deterjan Grubu
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13 Ağu 2022 - 00:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.