- 13 Ağu 2022 - 12:48 G: 13 Ağu 2022 - 12:49

Esra Erol’un Bu Yıl ATV’den Alacağı Para Dudak Uçuklatıyor! Sezon Başlamadan Ücreti Belirtti; Ne 600 Bin, Ne 800 Bin… “Yok Artık Esra Sende!”

ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erol’da için gün sayılmaya başlandı. Her sene farklı bir ücrete ekranlarda olan ve bu işi gönlünden koparak yapan Esra Erol’un bu yıl ATV’den alacağı para ise dudakların uçuklamasına neden oldu! Sezon başlamadan hemen önce ücretini sunan Esra Erol’un ne 600 bin ne 800 bin istediği ortaya çıktı! Peki, milyonlara “Yok artık sende Esra” dedirten ücret ne kadar?

Milyonlara kendisini evlendirme programıyla tanıtan Esra Erol, RTÜK tarafından evlendirme programlarının yayından kaldırılmasından sonra format değiştirerek sevenlerinin karşısına yeniden çıkmıştı. Artık reality show yapan Esra Erol, programında ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve aile sorunlarıyla milyonların derdine merhem oluyordu! Güzel sunucu Esra Erol’un bu yıl ATV’den alacağı ücret, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ağu 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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