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13 Ağu 2022 - 12:48

Esra Erol’un Bu Yıl ATV’den Alacağı Para Dudak Uçuklatıyor! Sezon Başlamadan Ücreti Belirtti; Ne 600 Bin, Ne 800 Bin… “Yok Artık Esra Sende!”

ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erol’da için gün sayılmaya başlandı. Her sene farklı bir ücrete ekranlarda olan ve bu işi gönlünden koparak yapan Esra Erol’un bu yıl ATV’den alacağı para ise dudakların uçuklamasına neden oldu! Sezon başlamadan hemen önce ücretini sunan Esra Erol’un ne 600 bin ne 800 bin istediği ortaya çıktı! Peki, milyonlara “Yok artık sende Esra” dedirten ücret ne kadar?