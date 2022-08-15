Masumlar Apartmanı Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü! 3. Kattan Düştü… Ünlü Oyuncunun Sır Ölümü Şok Etti!

Ana akım medyada yayınlanan dizi projeleri, son dönemlerde oldukça az seyredilmeye başlandı. RTÜK baskıları, dizi projelerinin genel olarak aynı konular etrafında dönmesi ve diğer etkenler sebebi ile izlenme oranları düşen TV dizileri, tüm bu faktörler çerçevesinde izleyicilerin tercihlerinin değişmesine sebep oldu.

Son dönemlerde tıpkı diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de dijital platformların popülerleşmeye başlaması, izleyicilerin tek platformda yüzlerce içeriğe ulaşabilme özgürlüğüne kavuşmalarını sağladı. Bu durum da TV dizilerinin izlenme oranlarının oldukça düşmesine sebep olan başlıca faktörlerden birisi olarak gösterildi.

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