- 16 Ağu 2022 - 22:04

Aşk-ı Memnu Dizi Karakterlerinin Burçları Merak Uyandırdı! Behlül, Bihter ve Adnan Ziyagil Hangi Burç? İşte Aldatan, Aldatılan ve İhanet Eden O Burçlar…

Yaşadığımız sürece karakterlerimize etki eden bir etken ise şüphesiz burçlar. Günlük hayatımızdaki davranışlar olsun, neredeyse olaylara yaklaşımımızda etkisi büyük. Sizde Aşk-ı Memnu dizisi karakterlerinin burçlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Adnan çocukları Nihal ve Bülent ile bakıcıları Matmazelin küçük dünyasına giren Bihter ile dizi başlar. Bu ilişkiye onun ihtiraslı ve paragöz annesi Firdevs itmiştir. Yeğeni Behlül ile gizli aşk yaşayan Bihter'i gören Beşir yatak döşek hasta oluncaya kadar susar. Bu onu ölüme götürse de…

Tüm bu ikonik karakterler bir burcu temsil etseydi acaba ne olurdu?

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16 Ağu 2022 - 22:04 - Magazin

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