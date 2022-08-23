Tozluyaka Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Tozluyaka Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Fox TV ekranlarının yeni sezona damgasını vuran Tozluyaka dizisi yeni bölüm heyecanı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile yayınlanan ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Tozluyaka, her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ....

Yaz döneminde Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizisi olarak öne çıkan Tozluyaka dizisi 28 Ağustos Pazar gününden itibaren her pazar yeni bölümleriyle FOX ekranlarında olacak.

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