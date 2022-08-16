16 Ağu 2022 - 14:54 Güncelleme: 16 Ağu 2022 - 14:59
Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi…
Bir dönemi kasıp kavuran milyonlarca seyirciyi ekran başına toplayan Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalara kazanan Mehmet Özcan Varaylının son hali şaşırttı. İşte detaylar...
Bir dönemi kasıp kavuran milyonlarca seyirciyi ekran başına toplayan Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalara kazanan Mehmet Özcan Varaylının son hali şaşırttı. Dizide baş karakter Süleyman Çakır'ı öldürmüştü. O dönemde büyük tepkiler alan Varaylının son hali görenleri şaşırttı. Yaşadığı büyük değişiklik “Böyle bir değişim olmaz” dedirtti…
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16 Ağu 2022 - 14:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.