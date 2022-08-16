Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ı Öldürmüştü; Son Hali Şok Etti! “Bir Devri Kapatan Adama Bakın!” Değişimin Böylesi…

Bir dönemi kasıp kavuran milyonlarca seyirciyi ekran başına toplayan Kurtlar Vadisi dizisinde hafızalara kazanan Mehmet Özcan Varaylının son hali şaşırttı. Dizide baş karakter Süleyman Çakır'ı öldürmüştü. O dönemde büyük tepkiler alan Varaylının son hali görenleri şaşırttı. Yaşadığı büyük değişiklik “Böyle bir değişim olmaz” dedirtti…

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