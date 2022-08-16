Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Rakiplerini eleyerek ana kadroya yerleşen Burak Kayanın internet üzerinden kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ana kadroya 13.yarışmacı olarak dahil olan Burak Kaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Rakiplerini eleyerek ana kadroya yerleşen Burak Kayanın internet üzerinden kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ana kadroya 13.yarışmacı olarak dahil olan Burak Kaya 3 farklı eleme turundan başarıyla geçebilmiştir. Şaşırtıcı olan ise Masterchef'e aşçı olmak ve yemek yapma idealini ömür boyu sürdürebilmek için gelen Burak Kaya'nın bir dönem Hollywood'da küçük bir rolde oynadığı biliniyor.
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16 Ağu 2022 - 16:01 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.