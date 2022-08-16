Masterchef Burak Kaya Kimdir? Burak Kaya Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Burak Kaya Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Rakiplerini eleyerek ana kadroya yerleşen Burak Kayanın internet üzerinden kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde ana kadroya 13.yarışmacı olarak dahil olan Burak Kaya 3 farklı eleme turundan başarıyla geçebilmiştir. Şaşırtıcı olan ise Masterchef'e aşçı olmak ve yemek yapma idealini ömür boyu sürdürebilmek için gelen Burak Kaya'nın bir dönem Hollywood'da küçük bir rolde oynadığı biliniyor.

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