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17 Ağu 2022 - 10:02

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un Eşi Pınar Erbaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Mehmet Akif Ersoy İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti!

Uzun bir süredir Show TV'de haber spikerliği yapan Pınar Erbaş dünya evine girdi. Mehmet Akif Ersoy ile evlenen ünlü haber spikeri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte Pınar Erbaş hakkında çok özel bilgiler...