Somer Sivrioğlu’ndan Masterchef Yarışmacılarına Bomba Tepki! Kimse Bunu Beklemiyordu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu’nun yarışmada verdiği tepki sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara oturdu. İşte sevenlerini ve izleyenleri şaşırtan Somer Şef'ten son detaylar...
MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu’nun yarışmada verdiği tepki sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara oturdu. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaştığı mesaj ise dikkat çekti.
TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, ekrana gelen her yeni bölümüyle gündemde ilk sıralara yükselmeyi başarıyor. Son olarak yarışmanın sevilen jüri üyelerinden ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun koşuşu gündem yaratmıştı.
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17 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.