50 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Fiziği Yangın Yerine Döndürdü! Her Bir Detayından Çekicilik Akıyor; 18’lik Genç Kızlarda Böyle Vücut Yok! “Fıstık Gibisin!”

En son olarak Sol Yanım isimli dizide başrol olarak yer alan Defne Samyeli; önce oyunculuk sektöründe sadece başrol olması durumunda olacağını açıklamıştı ama daha sonra uzun saatlerce çalışma temposuna dayanamadığını dile getirerek ekranlara tamamen veda etmişti. Sevilen oyuncunun artık sahnelerde yer alacağı biliniyordu. Yakın zamanda tatile çıkan Defne Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım resmen nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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