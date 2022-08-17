50 Yaşındaki Defne Samyeli’nin Fiziği Yangın Yerine Döndürdü! Her Bir Detayından Çekicilik Akıyor; 18’lik Genç Kızlarda Böyle Vücut Yok! “Fıstık Gibisin!”
Geçtiğimiz günlerde 50 yaşında giren Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek nedir bilmiyor! Fiziğiyle görenleri cayır cayır yakan güzel oyuncu Samyeli’nin her bir detayından adeta çekicilik akıyor! 18’lik genç kızların birçoğunda böyle bir vücudun olmaması da gözlere çarpan ilk detaylardan biri oluyor! İşte milyonlarca takipçisinden “Fıstık gibisin” yorumlarını alan Defne Samyeli’nin o paylaşımı…
En son olarak Sol Yanım isimli dizide başrol olarak yer alan Defne Samyeli; önce oyunculuk sektöründe sadece başrol olması durumunda olacağını açıklamıştı ama daha sonra uzun saatlerce çalışma temposuna dayanamadığını dile getirerek ekranlara tamamen veda etmişti. Sevilen oyuncunun artık sahnelerde yer alacağı biliniyordu. Yakın zamanda tatile çıkan Defne Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım resmen nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.