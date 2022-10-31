Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Oda Ünlüymüş! Mert Yazıcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Son zamanların genç yeteneklerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, özellikle özel yaşamındaki gelişmeler ile dizi ve film izleyicilerinin yakından takip ettiği isimlerden birine dönüştü. Meslektaşı Afra Saraçoğlu ile uzunca süredir birlikte olan Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gülerde gerçekleştirdiği bir açıklama sonrası yeniden gündem oldu! Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu sevgili mi? Mert Yazıcıoğlu aslen nereli, kaç yaşında, oyuncu mu? Mert Yazıcıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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