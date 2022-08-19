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19 Ağu 2022 - 19:02

Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda 9 yıl boyunca aynı yastığı paylaştığı eşi Tuğçe Demirbilek’le boşanma kararı almıştı. Kısa bir süre önce Almanyalı bir mankenle aşk yaşamaya başladığı konuşulan Danilo Zanna’nın aşk haberleri üzerine eski eşten gelen gönderme “Kapak” olarak yorumlandı! Pat pat açıklama yapan Tuğçe Demirbilek’in bu sözleri “Canı çok sıkılmış belli” yorumlarına neden oldu!