- 19 Ağu 2022 - 19:02 G: 19 Ağu 2022 - 19:27

Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda 9 yıl boyunca aynı yastığı paylaştığı eşi Tuğçe Demirbilek’le boşanma kararı almıştı. Kısa bir süre önce Almanyalı bir mankenle aşk yaşamaya başladığı konuşulan Danilo Zanna’nın aşk haberleri üzerine eski eşten gelen gönderme “Kapak” olarak yorumlandı! Pat pat açıklama yapan Tuğçe Demirbilek’in bu sözleri “Canı çok sıkılmış belli” yorumlarına neden oldu!

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir boşanma yaşayan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çifti, boşanma sonrasında arkadaş kaldıklarının altını çizmişlerdi. Çocukları için hayatlarına sadece ayrı olarak devam edecek olan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, sevenlerini derinden üzmüştü. Danilo Zanna’nın manken bir isimle aşk yaşadığının iddia edilmesinin ardından bomba bir gelişme yaşandı ve Tuğçe Demirbilek

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19 Ağu 2022 - 19:02 Ankara- Yaşam

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Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor? mask
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