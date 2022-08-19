Müge Anlı’ndan Sevenlerine Kahreden Haber! ATV Zorunlu Olarak Durdurmak Zorunda Kaldı; Programdan Gelen Son Dakika Haberi Yıktı! Neler Oluyor?

Programda ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı, milyonlarca insanda açılan yaraya merhem oluyordu! Bu güne 300’ü aşkın çözülememiş faili meçhul cinayeti çözerek yardımcı olan Müge Anlı, sadece bununla da kalmamış ve sokak hayvanlarına yardım etmiş, sevgi izi kampanyasını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın zamanda yeniden ekranlarda olacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından gelen haber ise herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!