Müge Anlı’ndan Sevenlerine Kahreden Haber! ATV Zorunlu Olarak Durdurmak Zorunda Kaldı; Programdan Gelen Son Dakika Haberi Yıktı! Neler Oluyor?
Haziran ayının son günlerinde dünya evine giren Müge Anlı’nın sevenlerine üzücü haber verildi! Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisini yakından ilgilendiren bu haber; son dakika bilgisiyle geldi! ATV’nin zorunlu olarak durdurmak zorunda kaldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı; kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı, milyonlarca insanda açılan yaraya merhem oluyordu! Bu güne 300’ü aşkın çözülememiş faili meçhul cinayeti çözerek yardımcı olan Müge Anlı, sadece bununla da kalmamış ve sokak hayvanlarına yardım etmiş, sevgi izi kampanyasını yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın zamanda yeniden ekranlarda olacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından gelen haber ise herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.