- 21 Ağu 2022 - 18:09

Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Fiziğine, Güzelliğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Süt Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya…

Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel’in göğüs dekoltesi ortalığı yangın yerine çevirdi! Fiziğine ve güzelliğine bir bakanı bir daha baktıran güzel isme hayranları ise “Süt gibisin be” yorumlarında bulundu! Dikkatleri üzerine bir kez daha çeken güzel isim Cemre Baysel, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilenler…

Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la mükemmel bir ilişki yaşayan Cemre Baysel, mümkün olduğunca kabuğuna çekilerek; magazin dünyasından uzak ilişki tercih ediyorlar. Birbilerlerine çok yakışan çiftten Cemre Baysel’in yapmış olduğu son paylaşım ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

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21 Ağu 2022 - 18:09 Ankara- Yaşam

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