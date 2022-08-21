Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Fiziğine, Güzelliğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Süt Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya…
Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veren Cemre Baysel’in göğüs dekoltesi ortalığı yangın yerine çevirdi! Fiziğine ve güzelliğine bir bakanı bir daha baktıran güzel isme hayranları ise “Süt gibisin be” yorumlarında bulundu! Dikkatleri üzerine bir kez daha çeken güzel isim Cemre Baysel, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilenler…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la mükemmel bir ilişki yaşayan Cemre Baysel, mümkün olduğunca kabuğuna çekilerek; magazin dünyasından uzak ilişki tercih ediyorlar. Birbilerlerine çok yakışan çiftten Cemre Baysel’in yapmış olduğu son paylaşım ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.