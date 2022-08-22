- 22 Ağu 2022 - 23:25

Özcan Deniz’den Sevgilisine Bomba Sürpriz! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Deniz Bombayı Patlattı! Eski Eşi Sinir Krizlerine Girebilir! "Gamzesine Yandığım..."

Bir süredir yeni bir aşka yelken açmış olan Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Doğum günü kutlamasında yaptırdığı pasta ile dikkat çeken Özcan Deniz’in yaptığı paylaşım ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte detaylar...

Bir süredir yeni bir aşka yelken açmış olan Özcan Deniz, sevgilisi Samar Dadgar için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Doğum günü kutlamasında yaptırdığı pasta ile dikkat çeken Özcan Deniz’in yaptığı paylaşım ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Özcan Deniz, Samar Dadgar’ın doğum gününü nasıl kutladı? Özcan Deniz, Samar Dadgar için ne dedi? İşte, detaylar…

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22 Ağu 2022 - 23:25 - Magazin

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Özcan Deniz’den Sevgilisine Bomba Sürpriz! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Deniz Bombayı Patlattı! Eski Eşi Sinir Krizlerine Girebilir! "Gamzesine Yandığım..." mask
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