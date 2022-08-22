- 22 Ağu 2022 - 23:11

A101’den İnanılmaz Kampanya! Cep Telefonu, Televizyon, Çamaşır ve Bulaşık Makine Fiyatlarında Bomba İndirimler! İşte 25 Ağustos Aktüel İndirimli Ürün Fiyatları...

Ülkemizdeki en sevilen zincir marketlerden biri olan A101 inanılmaz kampanyalar ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Her hafta yayınladığı aktüellere bir yenisini daha ekleyen A101, 25 Ağustos aktüelini yayınladı. İşte A101 25 Ağustos aktüelindeki o ürünler.

A101 her hafta yayınladığı aktüellerine nefes kesmeden yayınlamaya devam ediyor. Her Perşembe yayınladığı aktüeller ile ucuz alışveriş imkânı sunan A101’İN 25 Ağustos aktüelinde yer alan indirimli ürünler ise şu şekilde.

Toshiba 65 İnç Ultra HD Android TV: 10,499 TL

Toshiba 50 İnç 4K Android TV: 6,299 TL

Toshiba 43 İnç Full HD Smart TV: 4,999 TL

Hı-Level 55 İnç Ultra HD Smart TV: 5,699 TL

Beyaz Cam Ankastre Seti 5,499 TL

SEG No Frost Buzdolabı: 6,999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 3,599 TL

SEG 5 kg Çamaşır Makinesi: 3,199 TL

APEC 49 cc Benzinli Moped: 19,499 TL

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22 Ağu 2022 - 23:11 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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