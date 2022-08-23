Yeni sezona hazırlık yapmaya devam eden televizyon kanalları, en güçlü kozlarını da bir bir ortaya koymaya başladı. Onlardan biri olduğu tahmin edilen Tuzak dizisi, oyuncu kadrosu ile herkesi kendisine şimdiden hayran bıraktı. Özlenen isimleri bir araya getiren Tuzak dizisinin başrol oyuncuları ise, bir hayli dikkat çekti! Peki, Tuzak dizisi ne zaman başlıyor? Tuzak dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor? İşte Tuzak dizisinin konusu ve oyuncuları…