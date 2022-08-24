Survivor Ayşe’nin Yeni Dizisi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Torpiliyle Haftalık Öyle Kazançlar Elde Edecek Ki… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in yeni dizisi gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan Ayşe Yüksel’in torpille, “Efsane” olarak bilinen diziye giriş yapacağına dair yorumlar yapıldı! Oyunculuk eğitimlerine son gaz devam eden Ayşe Yüksel’in yeni dizisi milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına tam tamına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, hayranlarını havalara uçurmuştu. Survivor 2021 yarışmasından sonra All Star yarışmasında olmak istediğini dile getiren Ayşe Yüksel, daha sonra bu kararından vazgeçmiş ve mental olarak hazır olmadığı için yarışmaya katılmak istememişti. Acun Ilıcalı’nın ikna kabiliyeti sayesinde All Star’a katılan Ayşe Yüksel, 4. olarak yarışmadan ayrılmıştı. Peki, Survivor’un yıldızı olan Ayşe Yüksel hangi diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.