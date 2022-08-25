- 25 Ağu 2022 - 16:21

Türkiye’deki En Az Yakıt Tüketen Otomobiller Hangileri? En Az Yakıt Tüketerek En Çok Kâr Ettiren Otomobiller Hangileri? İşte Fabrika Verilerine Göre En Az Yakın Tüketen Otomobiller!

Akaryakıt fiyatlarının hızla arttığı son günlerde tüketiciler araç satın alırken yakıt tüketimi değerlerine de dikkat ediyor. Peki. En az yakıt tüketen otomobiller hangileri? Daha az yakıt ile daha çok kilometre yapan otomobiller hangileri? İşte merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde son zamanlarda artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile tüketimde bulunan pek çok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Bu ürünlerin başında gelen otomobil ve akaryakıt fiyatları da hayli artmış durumda. İthal edilen bu iki ürünün fiyatları atmaya devam ederken tüketiciler otomobil satın alırken yakıt tüketim değerlerine de dikkat ediyor. Hem akaryakıt fiyatlarının yüksek olması hem de otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeni ile yakıt tüketim değerleri bu konuda önem kazanıyor. 100 kilometre değerinde hesaba alınan bu kriterde ise en az yakıt tüketerek en fazla kilometre yapma imkânı sunan otomobiller alıcılar gözünde daha da değerli oluyor. İşte en az yakıt tüketimi yapan o otomobil listesi.

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25 Ağu 2022 - 16:21 - Gündem

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