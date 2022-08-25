Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya’yı Yerden Yere Vurdu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü, Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu… “Yerin Dibine Sokmuş!”
Yeni şarkısı ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Survivor Türkiye 2021 dördüncüsü Aleyna Kalaycıoğlu, Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na röportaj verdi. Röportajda hem özel hem de iş yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, “Beceremedin” isimli şarkısının ortaya çıkış sürecini de anlattı. İşte o süreçle birlikte Batuhan Karacakaya ilgili açıklamalarda da bulundu.
Yeni şarkısı ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Survivor Türkiye 2021 dördüncüsü Aleyna Kalaycıoğlu, Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na röportaj verdi. Röportajda hem özel hem de iş yaşamına ilişkin açıklamalarda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, “Beceremedin” isimli şarkısının ortaya çıkış sürecini de anlattı. Ancak Aleyna Kalaycıoğlu’nun röportajında en çok dikkat çeken kısım Batuhan Karacakaya ile ilgili söyledikleri oldu! Peki, Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya hakkında ne dedi? Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya’ya nasıl bir göndermede bulundu? İşte, detaylar…
25 Ağu 2022 - 16:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.