Esra Erol’un Yeni Halini Gören Tanıyamıyor! Yeni Sezon İçin Büyük Bombayı Patlattı; Saçı, Başı, Makyajı… “Evimizin Kızı Ne Hale Gelmiş!”

Evlendirme programlarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Esra Erol, RTÜK tarafından kapatılması üzerine; realite show yapmaya başlamıştı. ATV ekranlarına yeni bir soluk getiren başarılı sunucu Esra Erol, artık milyonlarca ailenin yarasına dokunuyor ve merhem oluyordu. Hem duruşuyla hem de olaylara olan bakışıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol’un yeni sezon için çalışmalara başladığı biliniyordu. Peki, Esra Erol nasıl bir değişim yaşadı?

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