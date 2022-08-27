Esra Erol’un Yeni Halini Gören Tanıyamıyor! Yeni Sezon İçin Büyük Bombayı Patlattı; Saçı, Başı, Makyajı… “Evimizin Kızı Ne Hale Gelmiş!”
ATV ekranlarında yakın zamanda yeni sezon için çalışmalara başlayacak olan Esra Erol’un imaj değişimi sosyal medyayı salladı geçti! Sevenleriyle buluşmasına ramak kalan Esra Erol yeni sezon için bombayı patlattı! Saçını, başını, makyajına yeni bir soluk getiren Esra Erol’a “Evimizin kızı ne hale gelmiş!” yorumları yapıldı! İşte Esra Erol’un çok konuşulan yeni imajı…
Evlendirme programlarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Esra Erol, RTÜK tarafından kapatılması üzerine; realite show yapmaya başlamıştı. ATV ekranlarına yeni bir soluk getiren başarılı sunucu Esra Erol, artık milyonlarca ailenin yarasına dokunuyor ve merhem oluyordu. Hem duruşuyla hem de olaylara olan bakışıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol’un yeni sezon için çalışmalara başladığı biliniyordu. Peki, Esra Erol nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.