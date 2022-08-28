Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli…
Altın fiyatları, fırtınaları kopardı resmen alacakların cebinde, cüzdanında tsunami çıkardı! 1000 lirayı geçtikten sonra 1000 yılda bir yaşanacak olaya imzasını altı! Altın alacaklara ise bomba uyarılar gelmeye başladı! Hafta sonuna sert bir düşüşle giriş yapan altın, cüzdanların boşalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Piyasalar, FED faiz kararına gözlerini çevirmişken, bir aşağı bir yukarı olan grafik aynı biçimde ilerlemeye devam ediyor. Altın alamamaktan yakınan vatandaş ise kuyumculara gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşıyor! Geçtiğimiz haftalarda 1000 lirayı aşan altının 1000 liraya kadar düştüğü gözlerden kaçmadı. 1100 seviyesine gelen altının güncel konumu ise büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.