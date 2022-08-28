Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli…

Piyasalar, FED faiz kararına gözlerini çevirmişken, bir aşağı bir yukarı olan grafik aynı biçimde ilerlemeye devam ediyor. Altın alamamaktan yakınan vatandaş ise kuyumculara gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşıyor! Geçtiğimiz haftalarda 1000 lirayı aşan altının 1000 liraya kadar düştüğü gözlerden kaçmadı. 1100 seviyesine gelen altının güncel konumu ise büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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