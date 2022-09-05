- 05 Eyl 2022 - 06:27

Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Araç sahiplerinin son hızla fiyatlarını takip ettiği ve zam üstüne zamlanan akaryakıt fiyatlarında sevindirici indirim haberi açıklandı. Merakla beklenen akaryakıt indirimi ve 1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı birçok üründe etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyon ve kur artışları nedeni ile giyimden elektroniğe, gıdadan yakıtlara kadar pek çok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan zamlara ise doğalgaz ve elektrik eklendi. Konutlarda %20 sanayilerde ise %50 oranında zamlanan doğalgaz ve elektrik güncel olarak en son zamlar arasında duruyor.

Akaryakıtlar ise bu zamlar arasında şampiyonlardan biri konumunda. Son 2 hafta içinde akaryakıt haberlerinin sıklıkla görüldüğü ülkemizde ise sevindirici haber yine akaryakıt için geldi. Fiyatları son derece artan akaryakıtlar için beklenen indirim ise oldukça büyük. İşte akaryakıt indirimi ve 1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Eyl 2022 - 06:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teşkilat’tan Bir Anda Ayrılıp Herkesi Mosmor Etmişti; Yeni Dizisi Ortalığı Karıştırdı! Kuruluş Osman'a bomba transfer! mask
Teşkilat’tan Bir Anda Ayrılıp Herkesi Mosmor Etmişti; Yeni Dizisi Ortalığı Karıştırdı! Kuruluş Osman'a bomba transfer!
Tuğçe Tayfur'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tuğçe Tayfur'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yerinde Duramayan En Hiperaktif Burçlar Hangisidir? İşte Bir Şey Olsa da Halay Çekip Zıplasak Diye O Burçlar… mask
Yerinde Duramayan En Hiperaktif Burçlar Hangisidir? İşte Bir Şey Olsa da Halay Çekip Zıplasak Diye O Burçlar…
Deniz Seki’nin Tüm Foyası Ortaya Çıktı! Photoshop eleştirilerine yanıt: Çiğneyin ama tükürmeyin! Neler Oluyor? mask
Deniz Seki’nin Tüm Foyası Ortaya Çıktı! Photoshop eleştirilerine yanıt: Çiğneyin ama tükürmeyin! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!” mask
Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villadan İfşalanan Görüntü Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! “Değmezler Acun!”
Demet Özdemir’den Taze Kocasına İlan-ı Aşk! Çiçeği Burnunda Halleriyle Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Seda Sayan’ın Aşkı Bile Bir Hiç!” mask
Demet Özdemir’den Taze Kocasına İlan-ı Aşk! Çiçeği Burnunda Halleriyle Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Seda Sayan’ın Aşkı Bile Bir Hiç!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL