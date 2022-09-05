Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı birçok üründe etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyon ve kur artışları nedeni ile giyimden elektroniğe, gıdadan yakıtlara kadar pek çok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Son olarak yaşanan zamlara ise doğalgaz ve elektrik eklendi. Konutlarda %20 sanayilerde ise %50 oranında zamlanan doğalgaz ve elektrik güncel olarak en son zamlar arasında duruyor.

Akaryakıtlar ise bu zamlar arasında şampiyonlardan biri konumunda. Son 2 hafta içinde akaryakıt haberlerinin sıklıkla görüldüğü ülkemizde ise sevindirici haber yine akaryakıt için geldi. Fiyatları son derece artan akaryakıtlar için beklenen indirim ise oldukça büyük. İşte akaryakıt indirimi ve 1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları.

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