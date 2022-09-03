Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Kafa Patlatan Açıklama! Serdar Ortaç Yerin Dibine Girecek; Bebek Hamlesini Kimse Beklemiyordu!
Serdar Ortaç ile yaptığı evliliğin ardından Türkiye’de tanınır hale gelen model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı ile boşandıktan sonra Türkiye’den taşınmış ve memleketi İrlanda’ya yerleşmişti. Bir süredir kalbinin kapılarını aşka kapayan Chloe Loughnan, aşka yeni bir şans daha verdi. İşte detaylar...
Serdar Ortaç ile yaptığı evliliğin ardından Türkiye’de tanınır hale gelen model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı ile boşandıktan sonra Türkiye’den taşınmış ve memleketi İrlanda’ya yerleşmişti. Bir süredir kalbinin kapılarını aşka kapayan Chloe Loughnan, aşka yeni bir şans daha verdi. İkinci kez evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen Chloe Loughnan’ın açıklamaları ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Chloe Loughnan evleniyor mu? Chloe Loughnan, kiminle ve ne zaman evleniyor? Chloe Loughnan, evlilik iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
03 Eyl 2022 - 16:42 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.