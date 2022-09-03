Serdar Ortaç’ın Eski Eşinden Kafa Patlatan Açıklama! Serdar Ortaç Yerin Dibine Girecek; Bebek Hamlesini Kimse Beklemiyordu!

Serdar Ortaç ile yaptığı evliliğin ardından Türkiye’de tanınır hale gelen model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı ile boşandıktan sonra Türkiye’den taşınmış ve memleketi İrlanda’ya yerleşmişti. Bir süredir kalbinin kapılarını aşka kapayan Chloe Loughnan, aşka yeni bir şans daha verdi. İkinci kez evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen Chloe Loughnan’ın açıklamaları ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Chloe Loughnan evleniyor mu? Chloe Loughnan, kiminle ve ne zaman evleniyor? Chloe Loughnan, evlilik iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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