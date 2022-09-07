Defne Samyeli Cüzdanına Acımak Nedir Bilmiyor! Millet Cebindeki 50 Lirayla Bakışırken; 2 Parça Bez Parçasına Ödediği Parayla Nispet Yaptı! "Anladık Zenginsin!"

Yarım asırlık sanatçı Defne Samyeli hem güzelliği hem de sesiyle milyonları mest etmeye devam ediyor. Kızları da aynı kendisi gibi hem fizikleri hem de yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Ortalığı kasıp kavuran bu kez ne dekolteli paylaşım ne de ortaya konulan şarkıydı. Milyonlarca insanın ağzını açık bırakan konu, Defne Samyeli’nin bir elbiseye hatta mayoya verdiği kamyon yükü paraydı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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