Defne Samyeli Cüzdanına Acımak Nedir Bilmiyor! Millet Cebindeki 50 Lirayla Bakışırken; 2 Parça Bez Parçasına Ödediği Parayla Nispet Yaptı! "Anladık Zenginsin!"
Hem sanatçı kişiliği hem de güzelliğiyle akılları baştan alan Defne Samyeli’nin tek seferlik giyeceği elbiseye verdiği para resmen nispet malzemesi oldu. İnsanlar cüzdanlarındaki son 50 TL ile ay sonunu getirmeye çalışırken Samyeli küçücük bir bez parçasına servet ödedi. Ortalığı karıştıran bu fiyatla ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar!
Yarım asırlık sanatçı Defne Samyeli hem güzelliği hem de sesiyle milyonları mest etmeye devam ediyor. Kızları da aynı kendisi gibi hem fizikleri hem de yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Ortalığı kasıp kavuran bu kez ne dekolteli paylaşım ne de ortaya konulan şarkıydı. Milyonlarca insanın ağzını açık bırakan konu, Defne Samyeli’nin bir elbiseye hatta mayoya verdiği kamyon yükü paraydı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.