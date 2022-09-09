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09 Eyl 2022 - 23:12

Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu!

Altın fiyatlarındaki artış yine vatandaşın cebini zorladı. 1000 lira olan psikolojik sınırı geçen altın, el kol hatta cep ve cüzdanı bile yaktı yıktı! Bugün alacakların yarın an az 200 lira karda olacağına dair yorumlar yapılırken; kuyumcuların ise bu süreçte hınca hınç dolu olduğu görüldü. Uzun bir çöküntünün ardından yeniden parlayan altın, yatırımcısını harekete geçirdi! Peki, altın ne kadar oldu?