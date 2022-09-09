- 09 Eyl 2022 - 23:12

Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu!

Altın fiyatlarındaki artış yine vatandaşın cebini zorladı. 1000 lira olan psikolojik sınırı geçen altın, el kol hatta cep ve cüzdanı bile yaktı yıktı! Bugün alacakların yarın an az 200 lira karda olacağına dair yorumlar yapılırken; kuyumcuların ise bu süreçte hınca hınç dolu olduğu görüldü. Uzun bir çöküntünün ardından yeniden parlayan altın, yatırımcısını harekete geçirdi! Peki, altın ne kadar oldu?

Açıklanan FED faiz kararından sonra grafiğini yukarı yönlü çizmeye başlayan altın; dolar ve ONS altınında yükselişinden doğrudan etkilendi. 9 Eylül itibariyle altın hakkında araştırma yapanlara, Haberler Ankara ailesi olarak doğrudan bilgileri hazırladık! İşte merak edilenler…

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09 Eyl 2022 - 23:12 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın 100 Yılda Yaşanan Depremi Yaşıyor! Yatırımcıya Kahreden Haber Az Önce Verildi; Kuyumcularda Korku Filmi Çekiliyor! Tam Tamına…
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse… mask
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Altın Fiyatları Paraşütle Düşüyor! Çeyrek Altın Yerle Bir Oldu; Yetişenin Elinde Kalacak… Altın Alacaklar Kuyumculara Koştu! Neler Oluyor?
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Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı!
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