Altın Fiyatları Deli Etti! El Kol, Cep Cüzdan Ne Varsa Yakıyor! Bugün Alan Yarın En Az 200 Lira Karda; Kuyumcular Hınca Hınç Dolu!
Altın fiyatlarındaki artış yine vatandaşın cebini zorladı. 1000 lira olan psikolojik sınırı geçen altın, el kol hatta cep ve cüzdanı bile yaktı yıktı! Bugün alacakların yarın an az 200 lira karda olacağına dair yorumlar yapılırken; kuyumcuların ise bu süreçte hınca hınç dolu olduğu görüldü. Uzun bir çöküntünün ardından yeniden parlayan altın, yatırımcısını harekete geçirdi! Peki, altın ne kadar oldu?
Açıklanan FED faiz kararından sonra grafiğini yukarı yönlü çizmeye başlayan altın; dolar ve ONS altınında yükselişinden doğrudan etkilendi. 9 Eylül itibariyle altın hakkında araştırma yapanlara, Haberler Ankara ailesi olarak doğrudan bilgileri hazırladık! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.