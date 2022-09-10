Hande Erçel’den Gözyaşlarına Boğan Hamle! Vefat Eden Annesi İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Akıllara Kazınacak, Yıllarca Silinmeyecek! “Helal Olsun!”

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonları büyüleyen Hande Erçel, herhangi bir dizide rol almamasına rağmen defalarca kez gündem olmayı başarmıştı. Esmer güzeli olan Hande Erçel’in yakın zamanda yeni bir diziyle anlaşacağı biliniyordu ama önceliğini başka çalışmalara verdiği ortaya çıktı. Peki, Hande Erçel annesi için ne yapacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!