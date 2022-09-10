Hande Erçel’den Gözyaşlarına Boğan Hamle! Vefat Eden Annesi İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Akıllara Kazınacak, Yıllarca Silinmeyecek! “Helal Olsun!”
Güzelliğiyle ve yaptığı mükemmel işlerle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel’den gelen gözyaşlarına boğan hamle, sosyal medyada yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıllarda kanserden annesini kaybeden Hande Erçel’in annesinin anısını yaşatmak için yaptığı ise akıllara kazınacak ve yıllar geçse de silinmeyecek! İşte hayranlarından “Helal olsun” yorumlarını alan Hande Erçel’in o hamlesi…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonları büyüleyen Hande Erçel, herhangi bir dizide rol almamasına rağmen defalarca kez gündem olmayı başarmıştı. Esmer güzeli olan Hande Erçel’in yakın zamanda yeni bir diziyle anlaşacağı biliniyordu ama önceliğini başka çalışmalara verdiği ortaya çıktı. Peki, Hande Erçel annesi için ne yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.