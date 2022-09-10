- 10 Eyl 2022 - 21:13

Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da yer alan Sude Burcu, kalçasını öne çıkaran pozuyla nefesleri kesti! Minicik bir tayt giyen Sude Burcu’ya hayranları ise “Nesin sen! Cennetten gelen melek falan mı?” yorumlarında bulundular! Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan güzeller güzeli Sude Burcu’nun bu pozlarına Mert Öcal’ın ne tepki verdiği ise merak konusu oldu! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 yılında ilk kez görülen Sude Burcu, yarışmadan sonra spor salonunu açmıştı. 2019 yılında yarım kalan hesabını, 2022 yılında tamamlamak adına Survivor All Star yarışmasına katılmıştı. Yarışmanın ilk bölümlerinde performansıyla daha sonra yasak aşk iddialarıyla anılan Sude Burcu, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Peki, Survivor Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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10 Eyl 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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