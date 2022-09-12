Demet Özdemir’in Düğününde Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu! Sadece 1 Yıl Önce… “Şaka Mı Bu?” Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor!

Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünü ile şimdilerde en çok konuşulan ünlüler dünyası isimlerinden biri oldu. Demet Özdemir’in düğününden bir karenin Instagram’da yayınlanmasının ardından ise, ünlü oyuncunun Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki düğün sahnesi akıllara geldi. Öte yandan o benzerliği fark eden sosyal medya kullanıcıları, ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Demet Özdemir’in düğününde neler yaşandı? Demet Özdemir’in düğünü ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisi arasındaki benzerlik ne? İşte, detaylar…

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