Demet Özdemir’in Düğününde Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu! Sadece 1 Yıl Önce… “Şaka Mı Bu?” Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşuyor!
Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünü ile şimdilerde en çok konuşulan ünlüler dünyası isimlerinden biri oldu. Demet Özdemir’in düğününden bir karenin Instagram’da yayınlanmasının ardından ise, ünlü oyuncunun Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki düğün sahnesi akıllara geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen düğünü ile şimdilerde en çok konuşulan ünlüler dünyası isimlerinden biri oldu. Demet Özdemir’in düğününden bir karenin Instagram’da yayınlanmasının ardından ise, ünlü oyuncunun Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki düğün sahnesi akıllara geldi. Öte yandan o benzerliği fark eden sosyal medya kullanıcıları, ilginç yorumlarda bulundu! Peki, Demet Özdemir’in düğününde neler yaşandı? Demet Özdemir’in düğünü ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisi arasındaki benzerlik ne? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.