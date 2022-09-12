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12 Eyl 2022 - 18:49

Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Biran Damla Yılmaz Kimdir?

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın son halini görenler artık tanıyamıyor! Yeni sezon için bomba bir değişim yaşayan Biran Damla Yılmaz, ağızların yarım metre açık kalmasına hatta “Yok artık” denilmesine neden oldu! Gündemi sallayıp geçen Biran Damla Yılmaz ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…