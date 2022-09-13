60’lık Seda Sayan 18’lik Kızlara Fiziğiyle Ders Verdi! “Salında Boyunu Posunu Görelim Bacım!” Minicik Eteği, Göğüs Dekoltesi… Barbie Bebeklere Taş Çıkarıyor!

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayında dünya evine girmişti. Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşadıkları vize sorunlarından sonra İstanbul’da nikah kıymışlardı. Evlenir evlenmez Fransa’ya uçan çift, hem balayı tatilini yapmış hem de düğün fotoğraflarını çektirmişlerdi. Seda Sayan’ın gelinliğine girebilmek adına bölgesel incelme işlemi yaptırdığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Seda Sayan’ın yapmış olduğu paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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