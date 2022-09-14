Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Kısa bir süre önce Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanma kararı almıştı. Selin Ciğerci’yi gözyaşları içerisinde bırakacak olaysa bugün yaşandı! Boşanmalarının ardından sadece iki yıl geçmesine rağmen; Gökhan Çıra’dan gelen atak; “Yüzün kızarır mı? Sanmam” yorumlarına neden oldu! İşte sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevilerek takip edilen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, 2019 yılında dünya evine girmişlerdi. Birbirilerine büyük bir aşk besleyen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, ilk kez 2022 yılında boşanma kararı almışlardı ama boşandıktan birkaç ay sonra yeniden barışmışlardı. Çok geçmeden yeniden ayrılmışlardı! Gökhan Çıra ise boşanma sonrasında öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.