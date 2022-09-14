Selin Ciğerci Gözyaşları İçerisinde Kaldı! Boşandıktan 2 Hafta Sonra… “Yüzün Kızarır Mı? Sanmam!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”

Sevilerek takip edilen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, 2019 yılında dünya evine girmişlerdi. Birbirilerine büyük bir aşk besleyen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, ilk kez 2022 yılında boşanma kararı almışlardı ama boşandıktan birkaç ay sonra yeniden barışmışlardı. Çok geçmeden yeniden ayrılmışlardı! Gökhan Çıra ise boşanma sonrasında öyle bir şey yaptı ki…

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