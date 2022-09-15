- 15 Eyl 2022 - 16:03

Kalbini Aşka ve Mutluluğa Kapatan Burçlar Hangileridir? İşte Artık Aşkla Uğraşmak İstemeyen Burçlar….

Bu listeyi flörtçü Teraziler, romantik Balıklar ya da evlilik delisi Yengeçler görse kesinlikle ağlardı! Ancak, bazı burçlar için de aşk, sevgi ya da evlilik çok da bir anlam ifade etmiyor. Sizde kalbini aşka ve mutluluğa kapatan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bu listeyi flörtçü Teraziler, romantik Balıklar ya da evlilik delisi Yengeçler görse kesinlikle ağlardı! Ancak, bazı burçlar için de aşk, sevgi ya da evlilik çok da bir anlam ifade etmiyor. Aksine geçmişte yaşadıkları tecrübelere dayanarak, kalbini çoktan aşka kapamış olan bu burçlar, adeta Tarkan’ın şarkısında yer alan ‘Kıyamete kadar kapattım kalbimi’ sözleri gibi sevmemeye yemin etmiş bulunuyor! Peki, kalbini aşka ve mutluluğa kapatan burçlar hangileridir? İşte artık aşkla uğraşmak istemeyen burçlar….

15 Eyl 2022 - 16:03 - Burç Haberleri

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