Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te başına gelen aksiliklerle bilinen Barış Demir, şeflere yemekleri hakkında sık sık bahaneler sunuyordu! Çoğu zaman yemek bile çıkaramayan Barış’ın bu halleri zaten seyirciyi çoktan çileden çıkarmıştı ki, yaşanan son olay dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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