- 17 Eyl 2022 - 16:53 G: 17 Eyl 2022 - 17:17

Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Barış, resmen Twitter’ı ayağa kaldırdı! “Sen ne rezil bir adamsın” yorumlarını alan Barış, şeflerin gözünün içine baka bakan meydan kavgası yapınca ağızlar açık kaldı! Fatma Nur’la boğaz boğaza gelen Barış, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te başına gelen aksiliklerle bilinen Barış Demir, şeflere yemekleri hakkında sık sık bahaneler sunuyordu! Çoğu zaman yemek bile çıkaramayan Barış’ın bu halleri zaten seyirciyi çoktan çileden çıkarmıştı ki, yaşanan son olay dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 16:53 Ankara- Yaşam

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