Hande Erçel’den Mavi Paylaşımı Geldi! Yeğeni Hasta Olunca Sessizliğe Bürünmüştü Ama Şimdi O Sessizlik Bozuldu... Milyonlarca Kişi Bu Anı Bekledi! “Yarın Yine Gel”
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel’in dünyalar tatlısı kızı Mavi’ye kanser teşhisi konulmasıyla binlerce kişi çok üzülmüş, deyim yerindeyse kahrolmuştu. Bu süreçte sessizliğini koruyan Hande Erçel’den paylaşım sonunda geldi. Yeğenine tanı konulunca sessizliğe bürünen Erçel, sessizliğini bozdu. Milyonlarca kişinin beklediği o paylaşımdaki dikkat çeken ayrıntıyı sizin için mercek altına aldık.
Hem güzelliği hem de yer aldığı projelerle adından sıkça bahsettiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde arabasının hastane önünde görülmesiyle gündemde yerini almıştı. Uzunca bir süre sessizliğe bürünen Erçel’in neden hastanede olduğu da ortaya çıkmış ve küçük yeğeni Mavi’ye kanser teşhisi konulduğu ailesi tarafından açıklanmıştı. Kısa sürede sevenleri tarafından milyonlarca iyi dileğin sıralandığı Mavi ile ilgili sevindirici haber de geldi. Teyzesinin uzunca süredir devam ettirdiği sessizlik gelen paylaşımla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.