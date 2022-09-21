Hande Erçel’den Mavi Paylaşımı Geldi! Yeğeni Hasta Olunca Sessizliğe Bürünmüştü Ama Şimdi O Sessizlik Bozuldu... Milyonlarca Kişi Bu Anı Bekledi! “Yarın Yine Gel”

Hem güzelliği hem de yer aldığı projelerle adından sıkça bahsettiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde arabasının hastane önünde görülmesiyle gündemde yerini almıştı. Uzunca bir süre sessizliğe bürünen Erçel’in neden hastanede olduğu da ortaya çıkmış ve küçük yeğeni Mavi’ye kanser teşhisi konulduğu ailesi tarafından açıklanmıştı. Kısa sürede sevenleri tarafından milyonlarca iyi dileğin sıralandığı Mavi ile ilgili sevindirici haber de geldi. Teyzesinin uzunca süredir devam ettirdiği sessizlik gelen paylaşımla son buldu.

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