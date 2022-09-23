Hande Sarıoğlu’nun O Görsellerini Görenler “Kör Oldu” Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!” “Yıkıldım!”
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya platformlarındaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle de son zamanlarda değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu’nun eski fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya platformlarındaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle de son zamanlarda değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu’nun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Hande Sarıoğlu’nun eski fotoğraflarını görenler ise, ünlü ismi resmen tanıyamadı. Peki, Hande Sarıoğlu’nun eski hali nasıl? Hande Sarıoğlu’nda estetik var mı? Hande Sarıoğlu’nun neresi estetik? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 14:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.