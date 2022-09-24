İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!”
İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli kızı Dilan Çıtak, çıtayı bu kez arşa çıkardı! Düğün telaşında olan Dilan Çıtak’ın sözleri, yüzlerin kıpkırmızı olmasına neden oldu! “Paranın çok olduğu nasıl belli ama” yorumlarını alan Dilan Çıtak, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilenler…
İbrahim Tatlıses’le bir küs bir barışık olan Dilan Çıtak, babası kaza geçirince yeniden ilişkilerini güçlendirmişti. İdo Tatlıses’le İbrahim Tatlıses’in kaza geçirdiğinden sonra yaptığı ilk konserde bir araya gelen Dilan Çıtak, şarkılar söyleyerek kardeşiyle arasındaki buzların eridiğini ve artık bir sorunlarının olmadığını göstermişti. Evlilik hazırlığında olan Dilan Çıtak’ın en sonunda çıtayı arşa çıkaracak bir hamlede bulunması ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.