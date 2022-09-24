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24 Eyl 2022 - 21:22

İbrahim Tatlıses’in Kızı Çıtayı Arşa Koydu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Yüzler Kıpkırmızı Oldu! “Paranın Çok Olduğu Nasıl Belli!”

İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli kızı Dilan Çıtak, çıtayı bu kez arşa çıkardı! Düğün telaşında olan Dilan Çıtak’ın sözleri, yüzlerin kıpkırmızı olmasına neden oldu! “Paranın çok olduğu nasıl belli ama” yorumlarını alan Dilan Çıtak, ağızları bir kez daha açık bıraktı! İşte merak edilenler…