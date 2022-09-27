Taze Gelin Demet Özdemir’in Siyah Beyaz Çekici Pozları Alev Alev Yaktı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı Geçti!
Kısa bir süre önce şarkıcı Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir’in siyah beyaz çekici pozları alev alev yaktı! Hamile olduğu konuşulan Demet Özdemir’in minicik eteği başları döndürmeye yetti! Her pozuyla Instagram’ı sallayıp geçen Demet Özdemir, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Demet Özdemir, hayat verdiği İlkin karakteriyle gündemi sallamıştı. Buğra Gülsoy’la mükemmel bir uyum yakalayan Demet Özdemir, sevişme sahneleriyle ağızları açık bırakmıştı. Yeni evlenmesine rağmen böyle sahnelerinin yayınlanması tepkilere neden olmuş, birçok kişi bu sahneleri doğru bulmadığını belirtmişti. Peki, Demet Özdemir’in ateş eden pozları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.