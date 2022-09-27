Taze Gelin Demet Özdemir’in Siyah Beyaz Çekici Pozları Alev Alev Yaktı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Minicik Eteğiyle Instagram’ı Salladı Geçti!

Dünyayla Benim Aramda dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Demet Özdemir, hayat verdiği İlkin karakteriyle gündemi sallamıştı. Buğra Gülsoy’la mükemmel bir uyum yakalayan Demet Özdemir, sevişme sahneleriyle ağızları açık bırakmıştı. Yeni evlenmesine rağmen böyle sahnelerinin yayınlanması tepkilere neden olmuş, birçok kişi bu sahneleri doğru bulmadığını belirtmişti. Peki, Demet Özdemir’in ateş eden pozları neler?

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