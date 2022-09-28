Elçin Sangu’nun Eski Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Milyonlarca Hayranı Var Ama Kimse Bilmiyor! Elçin Sangu Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, şimdilerde yeni rol alacağı müzikal ile gündeme gelmeye başladı. Müzikal projesinde Hayko Cepkin ile yer alacak olan Elçin Sangu, bu projenin ardından yeniden özel yaşamı ile merak edilir hale geldi! İşte Elçin Sangu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Elçin Sangu, şimdilerde yeni rol alacağı müzikal ile gündeme gelmeye başladı. Müzikal projesinde Hayko Cepkin ile yer alacak olan Elçin Sangu, bu projenin ardından yeniden özel yaşamı ile merak edilir hale geldi! Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşındadır? Elçin Sangu aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı, nasıl ünlü oldu? Elçin Sangu’nun asıl mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 12:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.